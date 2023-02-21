Мерзляков Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мерзляков Павел
Рождение ребёнка
1786
Сын: Мерзляков Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Мерзлякова Агафья Никитична
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно