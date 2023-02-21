Мерзляков Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзляков Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мерзляков Павел

Мать: Мерзлякова Федора Петровна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Мерзляков Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Мерзлякова Агафья Никитична

Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Агафья Никитична

Смерть
Неизвестно
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