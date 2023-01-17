Мерзлякова Федора Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Михаил Павлович
Отец ребёнка: Мерзляков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мерзляков Павел
Смерть
Неизвестно