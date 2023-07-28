Иоанникий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1866
Дочь: Елизавета Иоаникиева
Мать ребёнка: Феврония Никитина
Рождение ребёнка
05.07.1869
Сын: Михаил Иоаникиев
Мать ребёнка: Феврония Никитина
Рождение ребёнка
1869
Сын: Михаил Иоанникиев
Мать ребёнка: Феврония Никитина
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Агафья Иоанникиева
Мать ребёнка: Феврония Никитина
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Епистимия Иоанникиева
Мать ребёнка: Феврония Никитина
Рождение ребёнка
17.12.1883
Дочь: Екатерина Иоанникиева
Мать ребёнка: Феврония Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иоанникиева
Мать ребёнка: Феврония Никитина