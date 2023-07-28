Иоанникий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанникий Петров

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1866

Дочь: Елизавета Иоаникиева

Мать ребёнка: Феврония Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1869

Сын: Михаил Иоаникиев

Мать ребёнка: Феврония Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Михаил Иоанникиев

Мать ребёнка: Феврония Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Агафья Иоанникиева

Мать ребёнка: Феврония Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Епистимия Иоанникиева

Мать ребёнка: Феврония Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1883

Дочь: Екатерина Иоанникиева

Мать ребёнка: Феврония Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иоанникиева

Мать ребёнка: Феврония Никитина