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Агафья Иоанникиева

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1872

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Иоанникий Петров

Мать: Феврония Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Ковалев Родион Григорьев

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1893

Сын: Ковалев Михаил Родионов

Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1899

Сын: Ковалев Артемий Родионов

Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ковалев Арсентий Родионович

Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Нил

Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Александра Родионова

Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Родионова

Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно