Агафья Иоанникиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Иоанникий Петров
Мать: Феврония Никитина
Бракосочетание
24.01.1893
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1893
Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев
Рождение ребёнка
15.10.1899
Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ковалев Арсентий Родионович
Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1904
Сын: Нил
Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Александра Родионова
Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Родионова
Отец ребёнка: Ковалев Родион Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно