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Епистимия Иоанникиева

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Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Иоанникий Петров

Мать: Феврония Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
1896

Муж: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Стефан

Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Илья Иванов

Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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