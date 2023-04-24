Епистимия Иоанникиева
Место рождения
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Иоанникий Петров
Мать: Феврония Никитина
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Рождение ребёнка
1905
Сын: Стефан
Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Илья Иванов
Отец ребёнка: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Работа или профессия
Неизвестно