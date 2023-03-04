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Коновалов Степан Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Коновалов Захар Козмин

Мать: Коновалова Степанида Иванова

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (22 года)
Рождение ребёнка
1760

Сын: Коновалов Степанович

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Семёнова

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (3 года)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Евдокия Семёнова

Смерть
После 1763
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