Коновалов Степан Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (22 года)
Рождение ребёнка
1760
Сын: Коновалов Степанович
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Семёнова
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (3 года)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763