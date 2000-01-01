Коновалова Евдокия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (26 лет)
Рождение ребёнка
1760
Сын: Коновалов Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Захарович
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (3 года)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763