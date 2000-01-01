Коновалова Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Евдокия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (26 лет)
Рождение ребёнка
1760

Сын: Коновалов Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Захарович

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (3 года)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Степан Захарович

Смерть
После 1763
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