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Клярович Пантелеймон Максимиллианович

Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

04.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1890

Отец: Клярович Максимилиан Иванович

Мать: Клярович Мария

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Работа или профессия
С 1914
В службе с 1914. прапорщик | Должность: В службе с 1914. прапорщик В белых войсках Восточного фронта
Работа или профессия
С 12.01.1919
заведующий судной частью штаба 2-й стрелковой дивизии Народной Армии | Должность: заведующий судной частью штаба 2-й стрелковой дивизии Народной Армии
Работа или профессия
Неизвестно
заведующий судной частью штаба 2-й стрелковой дивизии Народной Армии
Образование
Неизвестно
Одесская школа прапорщиков
Смерть
Неизвестно