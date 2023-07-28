Клярович Пантелеймон Максимиллианович
Место рождения
Дата рождения04.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1890
Отец: Клярович Максимилиан Иванович
Мать: Клярович Мария
Работа или профессия
С 1914
В службе с 1914. прапорщик | Должность: В службе с 1914. прапорщик В белых войсках Восточного фронта
Работа или профессия
С 12.01.1919
заведующий судной частью штаба 2-й стрелковой дивизии Народной Армии | Должность: заведующий судной частью штаба 2-й стрелковой дивизии Народной Армии
Работа или профессия
Неизвестно
заведующий судной частью штаба 2-й стрелковой дивизии Народной Армии
Образование
Неизвестно
Одесская школа прапорщиков
Смерть
Неизвестно