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Клярович Максимилиан Иванович

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Место рождения

Краков

Дата рождения

1842

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Краков
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Клярович Мария Максимилиановна

Мать ребёнка: Клярович Мария

Рождение ребёнка
Около 15.03.1884

Сын: Клярович Иван (Игумен Иов)

Мать ребёнка: Клярович Мария

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Клярович Александра Максимиллиановна

Мать ребёнка: Клярович Мария

Рождение ребёнка
04.02.1890

Сын: Клярович Пантелеймон Максимиллианович

Мать ребёнка: Клярович Мария

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
1895
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
1917
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клярович Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клярович Анастасия Максимилиановна

Мать ребёнка: Клярович Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клярович Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клярович Мария

Смерть
Около 1917
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
умер во время переезда
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