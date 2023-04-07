Клярович Максимилиан Иванович
Место рожденияКраков
Дата рождения1842
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Краков
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Клярович Мария Максимилиановна
Мать ребёнка: Клярович Мария
Рождение ребёнка
Около 15.03.1884
Сын: Клярович Иван (Игумен Иов)
Мать ребёнка: Клярович Мария
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Клярович Александра Максимиллиановна
Мать ребёнка: Клярович Мария
Рождение ребёнка
04.02.1890
Сын: Клярович Пантелеймон Максимиллианович
Мать ребёнка: Клярович Мария
Место жительства
1895
Место жительства
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клярович Анастасия Максимилиановна
Мать ребёнка: Клярович Мария
Смерть
Около 1917
умер во время переезда