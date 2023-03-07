Смирнов Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Сергей Константинович

Смирнов Сергей Константинович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.09.1818

Дата смерти

16.02.1889

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1818

Отец: Смирнов Константин Васильевич

Мать: Смирнова Елизавета Евдокимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.01.1849

Дочь: Богоявленская Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Богданова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Милюкова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Коптерева Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Смирнов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Смирнов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Поройкова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1867

Дочь: Голубцова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ректор МДА, Чл.Кор АН
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
16.02.1889
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close