Смирнов Сергей Константинович
Место рождения
Дата рождения05.09.1818
Дата смерти16.02.1889
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1818
Рождение ребёнка
?.01.1849
Дочь: Богоявленская Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Богданова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Милюкова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Коптерева Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Поройкова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна
Рождение ребёнка
11.07.1867
Дочь: Голубцова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троицкая Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Софья Мартыновна
Работа или профессия
Неизвестно
Ректор МДА, Чл.Кор АН
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
16.02.1889