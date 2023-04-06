Поройкова (Смирнова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поройкова (Смирнова) Любовь Сергеевна

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Смирнов Сергей Константинович

Мать: Смирнова Софья Мартыновна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Уварова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Поройков Николай Александрович

Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Наталия Александровна

Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поройков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поройков Александр Павлович

Смерть
1920
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