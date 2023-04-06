Поройкова (Смирнова) Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Уварова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Поройков Николай Александрович
Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наталия Александровна
Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поройков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Поройков Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920