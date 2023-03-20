Богданова (Смирнова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1878
Сын: Богданов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Алексанодрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Алексанодрович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Богданов Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Алексанодрович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Богданов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Алексанодрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Алексанодрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно