Богданова (Смирнова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Смирнова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Смирнов Сергей Константинович

Мать: Смирнова Софья Мартыновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Богданов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Алексанодрович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Алексанодрович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Богданов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Алексанодрович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Богданов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Алексанодрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Алексанодрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Дмитрий Алексанодрович

Смерть
Неизвестно
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