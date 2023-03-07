Милюкова (Смирнова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
11.07.1889
Отец ребёнка: Милюков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Милюков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Старынкевич Наталья Павловна
Отец ребёнка: Милюков Павел Николаевич
Бракосочетание
1935
Супруг(-а): Нина (Антонина) Васильевна Лаврова (Григорьева)
Смерть
1935
Франция