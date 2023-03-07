Милюкова (Смирнова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюкова (Смирнова) Анна Сергеевна

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Смирнов Сергей Константинович

Мать: Смирнова Софья Мартыновна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1889

Сын: Милюков Николай Павлович

Отец ребёнка: Милюков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Милюков Сергей Павлович

Отец ребёнка: Милюков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Старынкевич Наталья Павловна

Отец ребёнка: Милюков Павел Николаевич

Бракосочетание
1935

Муж: Милюков Павел Николаевич

Супруг(-а): Нина (Антонина) Васильевна Лаврова (Григорьева)
Смерть
1935
Франция
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