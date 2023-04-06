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Милюков Павел Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.01.1859

Дата смерти

31.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1859

Отец: Милюков Николай Павлович

Мать: Милюкова Мария Аркадьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1889

Сын: Милюков Николай Павлович

Мать ребёнка: Милюкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Милюков Сергей Павлович

Мать ребёнка: Милюкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Старынкевич Наталья Павловна

Мать ребёнка: Милюкова Анна Сергеевна

Бракосочетание
1935

Жена: Милюкова Анна Сергеевна

Супруг(-а): Нина (Антонина) Васильевна Лаврова (Григорьева)
Работа или профессия
Неизвестно
Член Временного правительства, министр Врем правительства
Работа или профессия
Неизвестно
Politician
Работа или профессия
Неизвестно
Член Временного правительства, министр Врем правительства
Работа или профессия
Неизвестно
профессор МГУ
Образование
Неизвестно
Московский Государственный Университет
Смерть
31.03.1943
Aix-les-Bains, Франция
Похороны
Неизвестно
Batignolles Cemetery, France
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