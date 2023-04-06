Милюков Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1859
Дата смерти31.03.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1859
Рождение ребёнка
11.07.1889
Мать ребёнка: Милюкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Милюкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Старынкевич Наталья Павловна
Мать ребёнка: Милюкова Анна Сергеевна
Бракосочетание
1935
Жена: Милюкова Анна Сергеевна
Супруг(-а): Нина (Антонина) Васильевна Лаврова (Григорьева)
Работа или профессия
Неизвестно
Член Временного правительства, министр Врем правительства
Работа или профессия
Неизвестно
Politician
Работа или профессия
Неизвестно
Член Временного правительства, министр Врем правительства
Работа или профессия
Неизвестно
профессор МГУ
Образование
Неизвестно
Московский Государственный Университет
Смерть
31.03.1943
Aix-les-Bains, Франция
Похороны
Неизвестно
Batignolles Cemetery, France