Купцова Полина Дмитриевна 09.06.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Купцова Полина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1911

Отец: Бушин Дмитрий

Мать: Бушина Агриппина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Купцов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Купцов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Купцов Николай Степанович

Рождение ребёнка
30.04.?

Сын: Купцов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Купцов Николай Степанович

Смерть
Неизвестно

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