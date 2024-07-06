Купцова Полина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1911
Отец: Бушин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купцов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Купцов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Купцов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Купцов Николай Степанович
Рождение ребёнка
30.04.?
Сын: Купцов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Купцов Николай Степанович
Смерть
Неизвестно