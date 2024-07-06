Бушин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушина Агриппина Антоновна

Рождение ребёнка
22.06.1909

Сын: Бушин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Бушина Агриппина Антоновна

Рождение ребёнка
09.06.1911

Дочь: Купцова Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бушина Агриппина Антоновна

Смерть
Неизвестно

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