Бушин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1909
Сын: Бушин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Бушина Агриппина Антоновна
Рождение ребёнка
09.06.1911
Дочь: Купцова Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бушина Агриппина Антоновна
Смерть
Неизвестно