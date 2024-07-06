Купцов Николай Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Купцов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купцов Степан Григорьевич

Мать: Купцова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Купцова Полина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Купцова Полина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Купцова Полина Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.04.?

Сын: Купцов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Купцова Полина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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