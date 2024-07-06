Купцов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купцов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Купцова Полина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Купцова Полина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Купцова Полина Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.04.?
Сын: Купцов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Купцова Полина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно