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Кадиев Мустафа

Место рождения

Актуково,Россия

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кадиев Сайфетдин

Мать: Мэфтюха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Максут

Мать ребёнка: Кадиева (Мустафина) Рабия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадиева (Мустафина) Рабия

Рождение ребёнка
22.07.1936

Дочь: Хайретдинова (Мустафина) Сания

Мать ребёнка: Кадиева (Мустафина) Рабия

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Алиева (Мустафина) Сафия

Мать ребёнка: Кадиева (Мустафина) Рабия

Смерть
?.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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