Кадиева (Мустафина) Рабия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадиева (Мустафина) Рабия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

02.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Салахетдин

Мать: Маликэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Максут

Отец ребёнка: Кадиев Мустафа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадиев Мустафа

Рождение ребёнка
22.07.1936

Дочь: Хайретдинова (Мустафина) Сания

Отец ребёнка: Кадиев Мустафа

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Алиева (Мустафина) Сафия

Отец ребёнка: Кадиев Мустафа

Смерть
02.01.1974

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