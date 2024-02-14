Кадиева (Мустафина) Рабия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти02.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Салахетдин
Мать: Маликэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустафин Максут
Отец ребёнка: Кадиев Мустафа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кадиев Мустафа
Рождение ребёнка
22.07.1936
Дочь: Хайретдинова (Мустафина) Сания
Отец ребёнка: Кадиев Мустафа
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Алиева (Мустафина) Сафия
Отец ребёнка: Кадиев Мустафа
Смерть
02.01.1974