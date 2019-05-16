Хайретдинова (Мустафина) Сания
Место рожденияд.Актуково, Краснооктябрьский район, Горьковская Область
Дата рождения22.07.1936
Дата смерти16.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1936
Отец: Кадиев Мустафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайретдинов Максут
Рождение ребёнка
21.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайретдинов Максут
Смерть
16.05.2019