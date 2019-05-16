Хайретдинова (Мустафина) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинова (Мустафина) Сания

Место рождения

д.Актуково, Краснооктябрьский район, Горьковская Область

Дата рождения

22.07.1936

Дата смерти

16.05.2019

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1936

Отец: Кадиев Мустафа

Мать: Кадиева (Мустафина) Рабия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Максут

Рождение ребёнка
21.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Максут

Смерть
16.05.2019

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