Подрухин Илья Самойлович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти20.05.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
27.01.1808 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1808 ст.
Мать ребёнка: Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
20.02.1810 ст.
Мать ребёнка: Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
20.03.1816 ст.
Дочь: Подрухина Матрона Ильична
Мать ребёнка: Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
19.03.1818 ст.
Мать ребёнка: Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.10.1821 ст.
Мать ребёнка: Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
20.01.1825 ст.
Сын: Подрухин Ефим Ильич
Мать ребёнка: Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
27.07.1828 ст.
Мать ребёнка: Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Подрухина Дарья Ильична
Мать ребёнка: Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна
Смерть
20.05.1843 ст.