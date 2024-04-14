Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти01.05.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1808 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1808 ст.
Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович
Рождение ребёнка
20.02.1810 ст.
Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович
Рождение ребёнка
20.03.1816 ст.
Дочь: Подрухина Матрона Ильична
Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович
Рождение ребёнка
19.03.1818 ст.
Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович
Рождение ребёнка
02.10.1821 ст.
Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович
Рождение ребёнка
20.01.1825 ст.
Сын: Подрухин Ефим Ильич
Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович
Рождение ребёнка
27.07.1828 ст.
Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Подрухина Дарья Ильична
Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович
Смерть
01.05.1865 ст.