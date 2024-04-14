Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрухина (Фофанова) Домна Григорьевна

Место рождения

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

01.05.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
27.01.1808 ст.

Муж: Подрухин Илья Самойлович

Рождение ребёнка
17.11.1808 ст.

Сын: Подрухин Александр Ильич

Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.02.1810 ст.

Сын: Подрухин Василий Ильич

Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1816 ст.

Дочь: Подрухина Матрона Ильична

Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.03.1818 ст.

Сын: Подрухин Гавриил Ильич

Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.10.1821 ст.

Сын: Подрухин Иоакин Ильич

Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.01.1825 ст.

Сын: Подрухин Ефим Ильич

Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.07.1828 ст.

Сын: Подрухин Стефан Ильич

Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Подрухина Дарья Ильична

Отец ребёнка: Подрухин Илья Самойлович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.05.1865 ст.

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