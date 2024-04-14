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Подрухин Самуил Евтихеевич

Место рождения

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

14.05.1805 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Подрухин Евтихей Григорьевич

Мать: Подрухина Варвара Лазаревна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Подрухин Василий Самойлович

Мать ребёнка: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Подрухин Григорий Самойлович

Мать ребёнка: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Подрухин Илья Самойлович

Мать ребёнка: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1785 ст.

Сын: Подрухин Филипп Самойлович

Мать ребёнка: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Подрухин Константин Самойлович

Мать ребёнка: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.05.1805 ст.

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