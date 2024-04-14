Подрухин Самуил Евтихеевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти14.05.1805 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Подрухин Василий Самойлович
Мать ребёнка: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Подрухин Григорий Самойлович
Мать ребёнка: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна
Рождение ребёнка
14.11.1785 ст.
Сын: Подрухин Филипп Самойлович
Мать ребёнка: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Подрухин Константин Самойлович
Мать ребёнка: Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна
Смерть
14.05.1805 ст.