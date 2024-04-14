Подрухина Варвара Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрухина Варвара Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрухин Евтихей Григорьевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Подрухин Самуил Евтихеевич

Отец ребёнка: Подрухин Евтихей Григорьевич

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Подрухина Васса Евтихеевна

Отец ребёнка: Подрухин Евтихей Григорьевич

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1769

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