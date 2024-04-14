Подрухина Варвара Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Подрухин Самуил Евтихеевич
Отец ребёнка: Подрухин Евтихей Григорьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Подрухина Васса Евтихеевна
Отец ребёнка: Подрухин Евтихей Григорьевич
Смерть
1769