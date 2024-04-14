Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти?.08.1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Подрухин Василий Самойлович
Отец ребёнка: Подрухин Самуил Евтихеевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Подрухин Григорий Самойлович
Отец ребёнка: Подрухин Самуил Евтихеевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Подрухин Самуил Евтихеевич
Рождение ребёнка
14.11.1785 ст.
Сын: Подрухин Филипп Самойлович
Отец ребёнка: Подрухин Самуил Евтихеевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Подрухин Константин Самойлович
Отец ребёнка: Подрухин Самуил Евтихеевич
Смерть
?.08.1815 ст.