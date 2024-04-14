Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодрухина (Терентьева) Неонила Филипповна

Подрухина (Терентьева) Неонила Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

?.08.1815 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрухин Самуил Евтихеевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Подрухин Василий Самойлович

Отец ребёнка: Подрухин Самуил Евтихеевич

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Подрухин Григорий Самойлович

Отец ребёнка: Подрухин Самуил Евтихеевич

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Подрухин Илья Самойлович

Отец ребёнка: Подрухин Самуил Евтихеевич

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1785 ст.

Сын: Подрухин Филипп Самойлович

Отец ребёнка: Подрухин Самуил Евтихеевич

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Подрухин Константин Самойлович

Отец ребёнка: Подрухин Самуил Евтихеевич

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
?.08.1815 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.