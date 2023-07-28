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Коноплёв Артём Фёдорович

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

29.03.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1852 ст.

Отец: Коноплёв Фёдор Григорьевич

Мать: Коноплёва Евдокия Ивановна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Жена: Коноплёва Макрина Осиповна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.

Сын: Коноплёв Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.

Сын: Коноплёв Илларион Артемьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1881 ст.

Сын: Коноплёв Кузьма Артемьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1884 ст.

Сын: Коноплёв Максим Артемьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1887 ст.

Сын: Коноплёв Семён Артемьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1894 ст.

Дочь: Коноплёва Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1898 ст.

Сын: Коноплёв Агафон Артемьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно