Коноплёв Артём Фёдорович
Место рождения
Дата рождения29.03.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1852 ст.
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.
Сын: Коноплёв Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.
Сын: Коноплёв Илларион Артемьевич
Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна
Рождение ребёнка
31.10.1881 ст.
Сын: Коноплёв Кузьма Артемьевич
Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна
Рождение ребёнка
07.08.1884 ст.
Сын: Коноплёв Максим Артемьевич
Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна
Рождение ребёнка
02.02.1887 ст.
Сын: Коноплёв Семён Артемьевич
Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна
Рождение ребёнка
25.07.1894 ст.
Дочь: Коноплёва Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна
Рождение ребёнка
22.08.1898 ст.
Сын: Коноплёв Агафон Артемьевич
Мать ребёнка: Коноплёва Макрина Осиповна
Смерть
Неизвестно