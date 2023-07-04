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Коноплёв Михаил Артемьевич

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

07.11.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1876 ст.

Отец: Коноплёв Артём Фёдорович

Мать: Коноплёва (Яночкина) Макрина Осиповна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
24.01.1899 ст.

Жена: Коноплёва (Окунёва) Пелагея Евтихиевна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1899 ст.

Сын: Коноплёв Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Коноплёва (Окунёва) Пелагея Евтихиевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1904 ст.

Дочь: Коноплёва Анна Михайловна

Мать ребёнка: Коноплёва (Окунёва) Пелагея Евтихиевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1906 ст.

Дочь: Коноплёва Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Коноплёва (Окунёва) Пелагея Евтихиевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1908 ст.

Дочь: Коноплёва Федора Михайловна

Мать ребёнка: Коноплёва (Окунёва) Пелагея Евтихиевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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