Коноплёв Михаил Артемьевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1876 ст.
Бракосочетание
24.01.1899 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1899 ст.
Мать ребёнка: Коноплёва (Окунёва) Пелагея Евтихиевна
Рождение ребёнка
25.07.1904 ст.
Дочь: Коноплёва Анна Михайловна
Мать ребёнка: Коноплёва (Окунёва) Пелагея Евтихиевна
Рождение ребёнка
29.08.1906 ст.
Дочь: Коноплёва Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Коноплёва (Окунёва) Пелагея Евтихиевна
Рождение ребёнка
04.09.1908 ст.
Дочь: Коноплёва Федора Михайловна
Мать ребёнка: Коноплёва (Окунёва) Пелагея Евтихиевна
Смерть
Неизвестно