Коноплёва (Яночкина) Макрина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва (Яночкина) Макрина Осиповна

Место рождения

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

18.07.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Коноплёв Артём Фёдорович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.

Сын: Коноплёв Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.

Сын: Коноплёв Илларион Артемьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1881 ст.

Сын: Коноплёв Кузьма Артемьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1884 ст.

Сын: Коноплёв Максим Артемьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1887 ст.

Сын: Коноплёв Семён Артемьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1894 ст.

Дочь: Коноплёва Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1898 ст.

Сын: Коноплёв Агафон Артемьевич

Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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