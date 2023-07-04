Коноплёва (Яночкина) Макрина Осиповна
Место рождения
Дата рождения18.07.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.
Сын: Коноплёв Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.
Сын: Коноплёв Илларион Артемьевич
Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович
Рождение ребёнка
31.10.1881 ст.
Сын: Коноплёв Кузьма Артемьевич
Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович
Рождение ребёнка
07.08.1884 ст.
Сын: Коноплёв Максим Артемьевич
Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович
Рождение ребёнка
02.02.1887 ст.
Сын: Коноплёв Семён Артемьевич
Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович
Рождение ребёнка
25.07.1894 ст.
Дочь: Коноплёва Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович
Рождение ребёнка
22.08.1898 ст.
Сын: Коноплёв Агафон Артемьевич
Отец ребёнка: Коноплёв Артём Фёдорович
Смерть
Неизвестно