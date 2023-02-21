Новиков Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1985
Рождение ребёнка
06.09.2010
Дочь: Новикова Алиса Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.2013
Сын: Новиков Елисей Михайлович
Мать ребёнка: Новикова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.2022
Дочь: Новикова Есения Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно