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Новиков Михаил Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1985

Отец: Новиков Владимир Вениаминович

Мать: Новикова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.2010

Дочь: Новикова Алиса Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.2013

Сын: Новиков Елисей Михайлович

Мать ребёнка: Новикова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.2022

Дочь: Новикова Есения Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Елена Николаевна

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