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Новикова Алиса Михайловна
Новикова Алиса Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.2010
Пол
Женский
Отец
Новиков Михаил Владимирович
1985 г.р.
Мать
Новикова (Романова) Елена Николаевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2010
Отец:
Новиков Михаил Владимирович
Мать:
Новикова Елена Николаевна
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