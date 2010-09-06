Новикова (Романова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.2010
Дочь: Новикова Алиса Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
05.11.2013
Сын: Новиков Елисей Михайлович
Отец ребёнка: Новиков Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
08.06.2022
Дочь: Новикова Есения Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно