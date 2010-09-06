Новикова (Романова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Романова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.2010

Дочь: Новикова Алиса Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
05.11.2013

Сын: Новиков Елисей Михайлович

Отец ребёнка: Новиков Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
08.06.2022

Дочь: Новикова Есения Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Михаил Владимирович

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