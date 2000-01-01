Новикова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1985

Сын: Новиков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Новиков Владимир Вениаминович

Рождение ребёнка
03.02.1992

Сын: Новиков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Новиков Владимир Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Владимир Вениаминович

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