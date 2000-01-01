Новикова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1985
Сын: Новиков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Новиков Владимир Вениаминович
Рождение ребёнка
03.02.1992
Сын: Новиков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Новиков Владимир Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно