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Саперов Михаил Кириллович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.11.1876

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1876

Отец: Никитин Кирилл Никитич

Мать: Никитина Христина Никифоровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Саперова Мария Трофимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Саперов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Саперова Мария Трофимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саперов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Саперова Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саперова Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саперова Ольга Семеновна

вторая жена
Смерть
1952
76 лет
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