Саперов Михаил Кириллович
Место рождения
Дата рождения16.11.1876
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1876
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Саперова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Саперова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саперов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Саперова Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саперова Ольга Семеновна
вторая жена
Смерть
1952
76 лет