Никитина (Никифорова) Христина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Никифорова) Христина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

До 1933

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1873

Муж: Никитин Кирилл Никитич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.11.1874

Дочь: Христофорова Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.11.1876

Сын: Саперов Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.03.1879

Сын: Саперов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1880

Сын: Саперов Степан Кириллович

Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1882

Сын: Саперов Егор Кириллович

Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Саперов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
08.07.1894

Сын: Саперов Петр Кириллович

Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
До 1933
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