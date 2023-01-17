Никитина (Никифорова) Христина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиДо 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
29.11.1874
Дочь: Христофорова Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
16.11.1876
Сын: Саперов Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
03.03.1879
Сын: Саперов Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Саперов Степан Кириллович
Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
08.07.1894
Отец ребёнка: Никитин Кирилл Никитич
Смерть
До 1933