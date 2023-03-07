Саперова (Трофимова) Мария Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Саперов Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Саперов Михаил Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саперов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Саперов Михаил Кириллович
Смерть
1921
от тифа