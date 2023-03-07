Саперова (Трофимова) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саперова (Трофимова) Мария Трофимовна

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Место рождения

Индырчи, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Индырчи, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Саперов Михаил Кириллович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Саперов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Саперов Михаил Кириллович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саперов Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саперов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Саперов Михаил Кириллович

Смерть
1921
от тифа
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