Кузнецова Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 20.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.10.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 04.02.1910
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.01.1916
Сын: Кузнецов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно