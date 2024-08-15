Кузнецова Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Анастасия Степановна

Кузнецова Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.10.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 04.02.1910

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.01.1916

Сын: Кузнецов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.