Кузнецов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.02.1910
Дата смерти22.06.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.02.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1929
Сын: Кузнецов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Федоровна
Андреевка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1931
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
21.03.1933
Дочь: (Кузнецова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Федоровна
Смерть
22.06.1933
Погиб при несении службы на границе