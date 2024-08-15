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Кузнецов Иван Михайлович

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

Около 04.02.1910

Дата смерти

22.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.02.1910

Отец: Кузнецов Михаил Иванович

Мать: Кузнецова Анастасия Степановна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
08.01.1929

Сын: Кузнецов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Федоровна

Андреевка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1931

Сын: Кузнецов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Федоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
21.03.1933

Дочь: (Кузнецова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Федоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
22.06.1933
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Погиб при несении службы на границе

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