Кузнецов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Михаил Михайлович

Место рождения

Андреевка

Дата рождения

03.01.1916

Дата смерти

09.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1916

Отец: Кузнецов Михаил Иванович

Мать: Кузнецова Анастасия Степановна

Бракосочетание
31.05.1939

Жена: Кузнецова (Чертова) Антонина Даниловна

Рождение ребёнка
02.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Чертова) Антонина Даниловна

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Смерть
09.03.1991
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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