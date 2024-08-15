Кузнецов Михаил Михайлович
Место рожденияАндреевка
Дата рождения03.01.1916
Дата смерти09.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1916
Бракосочетание
31.05.1939
Рождение ребёнка
02.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Чертова) Антонина Даниловна
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Смерть
09.03.1991
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край