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Кузнецов Михаил Иванович

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

Около 08.06.1891

Дата смерти

06.01.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 08.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Около 04.02.1910

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Степановна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.01.1916

Сын: Кузнецов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Степановна

Смерть
06.01.1940
Соловьевск, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Точное место смерти не известно

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