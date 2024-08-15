Кузнецов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 08.06.1891
Дата смерти06.01.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 04.02.1910
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
03.01.1916
Сын: Кузнецов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Степановна
Смерть
06.01.1940
Соловьевск, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Точное место смерти не известно