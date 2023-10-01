Трушников Емельян Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Емельян Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трушников Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1772 ст.

Сын: Трушников Савва Емельянов

Мать ребёнка: Трушникова Гликерия Павловна

Усть-Зула, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.03.1778

Сын: Трушников Родион Емельянович

Мать ребёнка: Трушникова Гликерия Павловна

Усть-Зула, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Трушников Ларион Емельянович

Мать ребёнка: Трушникова Гликерия Павловна

Усть-Зула, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Фекла Емельяновна

Мать ребёнка: Трушникова Гликерия Павловна

Усть-Зула, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Гликерия Павловна

Смерть
Неизвестно
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