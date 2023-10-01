Трушников Емельян Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трушников Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1772 ст.
Сын: Трушников Савва Емельянов
Мать ребёнка: Трушникова Гликерия Павловна
Рождение ребёнка
28.03.1778
Сын: Трушников Родион Емельянович
Мать ребёнка: Трушникова Гликерия Павловна
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Трушников Ларион Емельянович
Мать ребёнка: Трушникова Гликерия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Фекла Емельяновна
Мать ребёнка: Трушникова Гликерия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно