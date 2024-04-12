Дружинина (Трушникова) Фекла Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Трушникова) Фекла Емельяновна

Место рождения

Усть-Зула, Юрлинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787 ст.

Отец: Трушников Емельян Прокопьевич

Мать: Трушникова Гликерия Павловна

Усть-Зула, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
11.07.1809 ст.

Муж: Дружинин Ефим Зотьевич

Бадья, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.12.1810 ст.

Дочь: Дружинина Анна Ефимова

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич

Бадья, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Дружинин Серафим Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич

Бадья, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.09.1823

Дочь: Дружинина Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Дружинин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Дружинин Федор Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич

Бадья, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Маремьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Меланья Ефимовна

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич

Смерть
Неизвестно
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