Дружинина (Трушникова) Фекла Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787 ст.
Бракосочетание
11.07.1809 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1810 ст.
Дочь: Дружинина Анна Ефимова
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Дружинин Серафим Ефимович
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич
Рождение ребёнка
01.09.1823
Дочь: Дружинина Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дружинин Василий Ефимович
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Маремьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Меланья Ефимовна
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич
Смерть
Неизвестно