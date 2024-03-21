Трушников Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушников Тимофей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Усть-Зула, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушников Ефим Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Трушников Емельян Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Трушников артемий прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Усть-Зула, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Трушников Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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