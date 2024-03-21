Трушников Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушников Тимофей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушников Ефим Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Сын: Трушников Емельян Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Трушников артемий прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Сын: Трушников Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно