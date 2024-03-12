Прокшин Иван Аверкиевич
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Сын: Прокшин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Прокшина (Семенова) Марья Фроловна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Прокшин Кондратей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Прокшина (Семенова) Марья Фроловна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Чурсанова (Прокшина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прокшина (Семенова) Марья Фроловна
Смерть
1772