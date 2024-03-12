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Прокшин Иван Аверкиевич

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Прокшин Аверкей Осипович

Мать: Прокшина Ирина Никифоровна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокшина (Семенова) Марья Фроловна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Прокшин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Прокшина (Семенова) Марья Фроловна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Прокшин Кондратей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Прокшин Конан Иванович

Мать ребёнка: Прокшина (Семенова) Марья Фроловна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Чурсанова (Прокшина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прокшина (Семенова) Марья Фроловна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1772

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