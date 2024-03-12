Прокшин Аверкей Осипович
Место рождения
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Осип Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: Прокшина Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: Прокшина Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Прокшин Дементей Аверкиевич
Мать ребёнка: Прокшина Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Прокшина Ирина Никифоровна
Смерть
Неизвестно