Прокшина Ирина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1701
Отец ребёнка: Прокшин Аверкей Осипович
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Прокшин Аверкей Осипович
Рождение ребёнка
1704
Сын: Прокшин Дементей Аверкиевич
Отец ребёнка: Прокшин Аверкей Осипович
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Прокшин Аверкей Осипович
Смерть
Неизвестно