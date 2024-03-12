Прокшина (Семенова) Марья Фроловна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Сын: Прокшин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Прокшин Иван Аверкиевич
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Прокшин Иван Аверкиевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Чурсанова (Прокшина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Прокшин Иван Аверкиевич
Смерть
1771