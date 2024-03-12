Прокшина (Семенова) Марья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокшина (Семенова) Марья Фроловна

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокшин Иван Аверкиевич

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Прокшин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Прокшин Иван Аверкиевич

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Прокшин Конан Иванович

Отец ребёнка: Прокшин Иван Аверкиевич

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Чурсанова (Прокшина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Прокшин Иван Аверкиевич

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1771

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