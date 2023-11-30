Клейнос (Булахова) Зиновия Василиева/Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти17.02.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Булах Иван (Иоанн)
Мать: Булах Евфросинья Карпова
Бракосочетание
До 1786
Муж: Клейнос Павел
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Клейнос Кондрат
Отец ребёнка: Клейнос Павел
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Клейнос Павел
Рождение ребёнка
Около ?.12.1794
Сын: Клейнос Иван
Отец ребёнка: Клейнос Павел
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Клейнос Микита
Отец ребёнка: Клейнос Павел
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Клейнос Павел
Рождение ребёнка
22.06.1799
Сын: Клейнос Евсевий
Отец ребёнка: Клейнос Павел
Смерть
17.02.1836