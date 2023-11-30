Клейнос (Булахова) Зиновия Василиева/Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейнос (Булахова) Зиновия Василиева/Иванова

Место рождения

Добротово, Сумська область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

17.02.1836

Пол

Женский

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Булах Иван (Иоанн)

Мать: Булах Евфросинья Карпова

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
До 1786

Муж: Клейнос Павел

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Клейнос Кондрат

Отец ребёнка: Клейнос Павел

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Клейнос Павел

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1794

Сын: Клейнос Иван

Отец ребёнка: Клейнос Павел

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Клейнос Микита

Отец ребёнка: Клейнос Павел

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Клейнос Павел

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1799

Сын: Клейнос Евсевий

Отец ребёнка: Клейнос Павел

Карыльское, Чернігівська область
Смерть
17.02.1836
Карыльское, Чернігівська область
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