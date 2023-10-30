Клейнос Кондрат
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиОколо 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Клейнос Павел
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Клейнос Фома
Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова
Рождение ребёнка
28.01.1813
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова
Рождение ребёнка
29.05.1817
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова
Рождение ребёнка
12.04.1821
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Афанасия
Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова
Смерть
Около 1853