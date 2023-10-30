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Клейнос Кондрат

Место рождения

Карыльское, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Около 1853

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Клейнос Павел

Мать: Клейнос Зиновия Василиева/Иванова

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Клейнос Фома

Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1813

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1817

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1821

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Афанасия

Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Клейнос Ирина Кирилова

Карыльское, Чернігівська область
Смерть
Около 1853
Карыльское, Чернігівська область
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