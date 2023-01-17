село Карыльское, село Карыльское, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Карыльское

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд
1641Карильское (Корыльск, Корыльское), с. каз. и вл.при колодцах.2515272648677Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Коропская волость
391. Кирильск, село бывшее государственное и владельческое, дворов 320, жителей 1776, церковь православная, школа, 3 питейных дома

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28994Карильськеселоцентр сільської радир-н Коропськийсільрада Карильська
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