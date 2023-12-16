Фролов Никифор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Никифор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Филимон Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Осина Евдокия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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